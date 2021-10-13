В Греции анонсировали начало курортного сезона

Туристический сезон на курортах Греции в условиях пандемии коронавируса и введенных на ее фоне ограничений начнется с апреля 2022 года. Такие данные анонсировал министр туризма страны Василис Кикилиас, передает Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Мы стремимся к качеству в туризме, но мы также заинтересованы в расширении сезона. Мы должны быть готовы с конца марта и в любом случае начнем с 1 апреля», — сказал глава ведомства и подчеркнул, что стратегия правительства — продлить туристический сезон.

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По словам управляющего директора TEZ Tour Греция Димитриса Харитидиса, для восстановления допандемийного турпотока на данном направлении необходимо снятие действующих коронавирусных ограничений по количеству рейсов и разрешение на выставление чартерных программ авиаперевозчиками.

По данным туроператоров, раннее бронирование греческих курортов со скидками до 30 процентов уже открыто. Так, стоимость недельного тура на Крит, Родос, Корфу и Пелопоннес с проживанием в отеле категории три звезды и завтраками обойдется одному туристу примерно в 35 тысяч рублей.

С 9 октября правительство Греции отменило ковидные ограничения в «красных» регионах для вакцинированных жителей и иностранных путешественников, в том числе для россиян. Так, новые правила будут введены во всех заведениях страны, работающих по принципу COVID-free. Таким образом, ограничения на музыку, развлечения и разрешенное количество посетителей снимаются.