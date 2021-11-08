В Пскове создали новый проект для русского народного музыкального инструмента

Ансамбль из Пскова приехал с гастролями в Челябинск с новым проектом «Послушай, как звучат гусли». Об этом сообщает «Южный Урал».

В рамках инициативы артисты ансамбля «Лель» исполнили в челябинской детской филармонии музыку из известных кинофильмов на русском народном музыкальном инструменте. Как отмечают создатели проекта, они хотели показать современному зрителю актуальность и популярность гуслей в настоящее время.

«Показывали картинки инструмента. "Что это за инструмент?" Они говорят: "мы не знаем". Узнают только балалайку, ну, баян еще, а гусли не так распространены. И тут родилась идея, что нам надо с гуслями познакомить заново, наверно, ребят, взрослых, подростков», — рассказала руководитель организации «Музыкальное наследие Псковщины» Елена Николаева.

Так, музыканты сыграли мелодию из фильма «Пираты Карибского Моря» и «Сумерки». Помимо прочего, в репертуаре ансамбля встречается и другая разная музыка: классика и народные мотивы. Игра на гуслях часто сопровождается яркими эффектами: артисты могут встать прямо во время исполнения или резко сменить инструмент.

Ранее в октябре студентка Псковского колледжа искусств Ольга Зинина стала одной из победительниц всероссийского фестиваля-конкурса «Потомки великих мастеров», прошедшего в Дербенте, Республика Дагестан.

