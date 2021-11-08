Сирийские ПВО поразили «вражеские цели» в небе над Хомсом

SANA: сирийские ПВО поразили «вражеские цели» в небе над провинцией Хомс

Сирийские силы ПВО поразили «вражеские цели» в небе над провинцией Хомс. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает агентство SANA со ссылкой на источник.

«Наши ПВО отражают атаку в небе над провинцией Хомс», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Израиль совершил воздушную атаку вечером 8 ноября, в результате двое военнослужащих были ранены и был причинен материальный ущерб.

В начале ноября заместитель главы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что в сирийской провинции Идлиб готовится провокация. Он уточнил, что речь идет о действиях организации «Белые каски», которая планирует обвинить правительственные силы в неизбирательных ударах по мирному населению.

30 октября двое сирийских военных получили ранения при атаке истребителей Израиля F-16 в районе Голанских высот. Тогда сирийские системы ПВО с применением зенитного ракетного комплекса «Бук-М2Э» уничтожили две ракеты, выпущенные F-16 Израиля.