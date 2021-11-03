Российские военные заявили о готовящейся провокации в Сирии

Российские военные заявили о готовящейся провокации в сирийской провинции Идлиб, речь идет о действиях организации «Белые каски», которая планирует обвинить правительственные силы в неизбирательных ударах по мирному населению. Об этом сообщил заместитель главы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, передает ТАСС.

«Поступили сведения о подготовке членами псевдогуманитарной организации "Белые каски" провокации с целью обвинения правительственных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам и мирному населению», — заявил он.

Кулить добавил, что к освещению провокации планируется привлечь представителей англоязычных СМИ, которые прибыли на территорию зоны деэскалации в Идлибе.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в сирийской оппозиции на севере страны сообщило, что протурецкие силы, расположенные в Сирии, уже приготовились к военной операции и ждут сигнала к наступлению от Анкары.

