Протурецкие группировки в Сирии приготовились к наступлению

РИА Новости: протурецкие силы в Сирии ждут сигнала к наступлению от Анкары

Протурецкие силы, расположенные в Сирии, уже приготовились к военной операции и ждут сигнала к наступлению от Анкары. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в сирийской оппозиции на севере страны.

«Пока движений нет. Оппозиционные группировки находятся в полной боевой готовности и ждут сигнала из Анкары», — заявил представитель группировки.

Военная операция может начаться уже 2 ноября, заявил ранее другой источник агентства. Предполагается, что удар могут нанести по двум направлениям на севере Сирии: со стороны городов Аазаз и Тель-Абьяд.

Намеки на начало новой кампании в Сирии звучали еще в начале октября. Президент Турции анонсировал начало «совсем иной борьбы», пояснив, что будет бороться как с «террористическими организациями, которых поддерживают США», так и с силами официальных властей страны во главе с президентом Башаром Асадом.