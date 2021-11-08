Инспектору ФСИН дали 7,5 года за контрабанду наркотиков осужденным в Башкирии

Бывшему инспектору ФСИН в Башкирии дали семь с половиной лет за контрабанду наркотиков осужденным и взятки. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 8 ноября, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по республике.

По версии следствия, 24-летний бывший младший инспектор группы надзора отдела безопасности ИК-2 периодически получал от одного заключенного взятки. За деньги инспектор в неслужебное время покупал мобильные телефоны, наркотики, насвай и прочие вещи, которые потом проносил в колонию и передавал осужденному. Цена за услугу варьировалась от 2,5 до 15 тысяч рублей.

В январе 2021 года инспектор попался сотрудникам отдела безопасности колонии. Всего инспектор получил 34 тысячи рублей за свои незаконные услуги. Инспектор признал вину в совершенных преступлениях, был уволен со службы по отрицательным основаниям.

Суд приговорил его к семи годам шести месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 150 тысяч рублей.