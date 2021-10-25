Тюремщик купил гашиш российскому арестанту и получил десять лет колонии

Инспектор ФСИН в Новороссийске получил десять лет за покупку гашиша для арестанта

Тюремщик купил гашиш российскому арестанту по его просьбе и получил за это десять лет колонии — он пронес в СИЗО гашишное масло, но на досмотре «запрещенку» обнаружили. Об этом в понедельник, 25 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Краснодарского суда.

По версии обвинения, в октябре 2020 года к инспектору ФСИН в Новороссийске обратился арестант, который попросил купить и пронести для него в СИЗО гашишное масло. За услуги инспектору полагались 1500 рублей.

Инспектор попытался пронести в изолятор гашишное масло вместе с едой. Однако местные сотрудники тщательно досмотрели передачу и обнаружили гашишное масло.

Суд признал вину инспектора частично — с его слов, он иногда доставлял арестантам продукты, но о наркотиках речь никогда не шла. Однако суд посчитал, что доказательств вины инспектора достаточно. За покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенное в следственном изоляторе с использованием служебного положения, мужчине дали десять лет колонии строгого режима.