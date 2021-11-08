Глава Минприроды России заразился COVID-19

Глава министерства природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заразился коронавирусом. Он не будет принимать участие в саммите в Глазго, вместо министра выступит его заместитель Сергей Аноприенко. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Минприроды Марина Евсеева, пишет ТАСС.

Она отметила, что Козлов сдал тест на COVID-19, который оказался положительным. В настоящее время болезнь протекает в легкой форме, уточнила Евсеева.

Глава Минприроды находится дома и продолжает работу удаленно, добавила официальный представитель министерства.

Ранее стало известно, что врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев заразился коронавирусом. Как отметил политик, из-за положительного результата ПЦР-теста ему придется работать из дома. Кроме того, он выразил надежду, что благодаря вакцинации перенесет болезнь в легкой форме.