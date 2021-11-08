В Кремле прокомментировали процесс одобрения «Северного потока-2»

Подвижек в процессе сертификации «Северного потока-2» со стороны европейских партнеров пока нет. Такой комментарий журналистам дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля при этом отметил, что для одобрения российского газопровода необходимо время. «Безусловно, на это потребуется определенное время, и здесь главное, что называется, терпеливо ждать», — заявил Песков и добавил, что «Северный поток-2» является очень важным проектом для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Министерство экономики Германии уже вынесло свое заключение по «Северному потоку-2». В ведомстве пришли к выводу, что российский газопровод не угрожает энергобезопасности стран Евросоюза. Заключение было передано в Федеральное сетевое агентство (регулирующий орган), которое должно вынести свое решение до 8 января 2022 года.

Регулятор оценит соответствие «Северного потока-2» правовым предписаниям ЕС. Согласно Газовой директиве, оператор должен быть независим от поставщика газа. После того, как Федеральное сетевое агентство вынесет решение, оно будет направлено на рассмотрение в Еврокомиссию, у которой будет еще два месяца на ответ.