Porsche разорвало пополам по пути в Петербург

На 162-м км «Скандинавии» водитель Porsche не справился с управлением и врезался в столб

На федеральной трассе «Скандинавия» в сторону Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля Porsche. Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

По информации одного из подписчиков, авария произошла около 11 часов в понедельник, 8 ноября, на 162-м километре пути.

Известно, что водитель иномарки не справился с управлением и врезался в столб, после чего транспортное средство разорвало пополам и отбросило в кювет. Согласно предварительным данным, автомобилист выжил, однако получил травму спины. Очевидцы оказали ему первую помощь и вызвали медиков, которые впоследствии доставили пострадавшего в больницу.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» на «Фонтанке» уточнили, авария произошла еще на городском участке трассы, в 700 метрах от въезда на Западный скоростной диаметр.

22 апреля сообщалось, что выехавший на встречную полосу Porsche Cayenne устроил смертельное ДТП на западном подъезде к Чебоксарам — он столкнулся с Renault Duster, водитель которого скончался на месте. Владелец Porsche не пострадал, его спутники — 36-летняя женщина и 55-летний мужчина — были госпитализированы.