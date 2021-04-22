Водитель Porsche c 24 нарушениями ПДД устроил смертельную аварию под Чебоксарами

Смертельное ДТП произошло на западном подъезде к Чебоксарам. Выехавший на встречную полосу Porsche Cayenne столкнулся с Renault Duster, водитель которого скончался на месте. Об этом пресс-служба МВД по Чувашии сообщила чебоксарской интернет-газете «Правда ПФО».

В Porsche Cayenne находились двое мужчин и одна женщина. Среди них был 57-летний собственник машины, совершивший 24 нарушения ПДД за предыдущий год. Владелец Porsche не пострадал, его спутники — 36-летняя женщина и 55-летний мужчина — были госпитализированы. Все трое отказались от медицинского освидетельствования.

МВД по Чувашии возбудило уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Следствию предстоит выяснить, кто был за рулем Porsche Cayenne.