В Краснодаре отреставрируют здание Женской учительской семинарии, построенное архитектором Никитиным на углу Красной и Новокузнечной улиц в период с 1910 по 1915 годы. Об этом сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Кирпичный двухэтажный особняк в форме «каре» с прямоугольным внутренним двориком признан памятником культурного наследия. Известно, что в конце 1970-х годов в здании расположился Кубанский государственный технологический университет.

«Проектными решениями, рассмотренными Главгосэкспертизой России, планируется максимальное сохранение исторического облика здания. В частности, предусмотрена реставрация и воссоздание штукатурного и лепного декора, парапетных тумб, кованых ограждений внутренних лестниц, козырька входа северного фасада, шатрового завершения углового аттика», —говорится на сайте.

Помимо этого, на объекте предусмотрена перепланировка, устройство дополнительной внутренней лестницы и приставного лифта. Отмечается, что финансирование работ будет осуществляться с привлечением средств федерального бюджета.

В октябре сообщалось, что в Нижнем Новгороде в 2022 году отреставрируют панно «Связь времен» на фасаде дома купца Мичурина. Реставрация триптиха в зимнее время проблематична из-за низких температур и может привести к нарушению целостности произведения. По данной причине восстановительные работы будут проведены в теплое время года. Отмечается, что это будет первая реставрация объекта с 1987 года.