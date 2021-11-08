В Кремле отреагировали на драку в Ватутинках

В Кремле не увидели межнациональной подоплеки в громких происшествиях последних дней, в том числе в драке в Ватутинках в Новой Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, все участники конфликта — россияне. «Там на самом деле речь идет о правонарушениях со стороны граждан России, и именно это является важным. И следственные органы предъявляют обвинения, ведутся следственные действия. Если эти обвинения будут доказаны в суде, то соответственно эти граждане России будут привлечены к ответственности. Никакой национальной подоплеки здесь нет и быть не может. Все граждане России», — сказал Песков.

Конфликт в районе Новые Ватутинки произошел 4 ноября — четверо молодых людей напали на мужчину с ребенком. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В московском главке МВД рассказали, что нападавшие были трудоустроены как разнорабочие. Российское гражданство они получили девять лет назад. В настоящий момент все обвиняемые заключены под стражу, их обвиняют в покушении на убийство.

Глава азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев заявил, что участники драки не имеют отношения к Азербайджану. «Молодые люди являются гражданами России и никакого отношения к Азербайджану не имеют. Мы осуждаем этот поступок вне зависимости от национальности», — сказал он.