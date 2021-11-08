Россияне извинились перед полицией за хоровод вокруг машины ГИБДД

МВД: в Самаре составлены 24 протокола на участников хоровода вокруг машины ГИБДД

Полиция установила организаторов и участников незаконной акции, которые устроили хоровод вокруг машины ГИБДД в Самаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Вечером 30 октября на парковке у торгового центра на проспекте Кирова и площадке у футбольного стадиона на Демократической собрались автовладельцы Самары и соседних регионов. Видео с акции было опубликовано в сети.

На кадрах видны машины и люди на площади. Организаторы приносят извинения перед жителями Самары и полицейскими за нарушение общественного порядка и массовое мероприятие в период пандемии.

К административной ответственности за организацию акции привлечены жители Самары и Отрадного 1998 и 1990 годов рождения. В отношении одного из них наложен штраф в 10 тысяч рублей. Также полиция составила 24 административных протокола на участников хоровода.