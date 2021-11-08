Samsung засудят за самоуничтожающиеся ноутбуки

На Samsung подали в суд в США из-за дефектных ноутбуков, в ходе пользования которых может сломаться экран компьютера. Об этом сообщает издание Bleeping Computer.

Коллективный иск был подан в Окружной суд США по округу Нью-Джерси. Истцы жалуются на ноутбук Samsung Chromebook Plus 2-in-1, который имеет дефект, приводящий к поломке устройства. Сообщается, что девайс имеет шарнир, благодаря которому его можно складывать и трансформировать в планшет. Однако со временем соединяющие экран и остальную часть девайса петли выходят из строя и ломают дисплей.

Подавшие иск пользователи отмечают, что ноутбуки Samsung фактически самоуничтожаются по истечении определенного срока времени. Возмущенные потребители уверены, что в компании знали о дефекте, но не выводили неудачную модель из продажи.

В заявлении Samsung говорится, что компания обычно оперативно заменяет дефектное устройство или возвращает потребителю деньги. Представители компании отметили, что поломка может быть связана с тем, что пользователи слишком часто или слишком резко открывают и закрывают крышку ноутбука.

В октябре Арбитражный суд Москвы запретил ввоз и продажу в России 61 модели смартфонов Samsung. Поводом для запрета стало обращение швейцарской Sqwin SA, выступившей против использования в России платежного сервиса Samsung Pay из-за нарушения патента на технологию.