Инженеру дали восемь лет за отравление таллием рабочих Таганрогского завода

Таганрогский городской суд вынес приговор инженеру Владиславу Шульге по делу об отравлении таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Подсудимый признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.

Следствием и судом установлено, что в 2017 году Шульга на почве личной неприязни к нескольким коллегам подмешал химическое вещество с содержанием таллия в 19-литровые бутылки с питьевой водой. В результате на предприятии произошло массовое отравление сотрудников.

Первоначально Шульга дал признательные показания, но затем отказался от них, заявив о своей невиновности. По результатам экспертиз в бутылке, изъятой с завода, и на химических весах дома у Шульги обнаружено химическое вещество с содержанием таллия.

В результате отравления к медикам обратились более 30 человек. Большинство пострадавших работали в юридическом и контрактно-договорном отделах. Сообщалось, что умер 23-летний слесарь завода Максим Терещенко.

