Гибель отравленного таллием рабочего отказались считать преступлением

Следственный комитет не стал возбуждать дело по факту гибели отравившегося таллием слесаря Таганрогского авиационного научно-техническом комплекса имени Бериева (ТАНТК) Максима Терещенко. Об этом «Медиазоне» сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков, представляющий интересы пятерых пострадавших.

По словам матери погибшего Светланы Сакевич, в декабре 2017 года у ее 23-летнего сына начались головные боли, его самочувствие ухудшилось. 29 декабря молодой человек вернулся домой с ночной смены, потерял сознание, впал в кому и на следующий день умер от отека мозга. Сакевич отметила, что врачи диагностировали у Терещенко вазоспазм сосудов головного мозга, предположительно, вызванный отравлением тяжелыми металлами.

Следователи не стали возбуждать дело и эксгумировать труп для экспертизы. Кроме того, в марте семеро пострадавших сотрудников предприятия потребовали от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина провести тщательное расследование, но он отказался рассматривать это заявление и переслал его в городское УВД. В итоге было заведено дело о причинении вреда здоровью средней тяжести (статья 112 УК РФ).

Обвиняемым по делу проходит 37-летний житель Таганрога Владислав Шульга, который работал на заводе инженером. По версии следствия, долгое время он подсыпал токсичный таллий в кулер с водой на заводе, в результате чего пострадали не менее 37 человек. Предположительно, делал он это из личной неприязни к одному из работников. Шульга полностью признал вину.

Адвокат Александр Попков считает, что на Шульгу могли оказывать давление, чтобы он дал нужные показания. Он отметил, что непосредственно перед своим задержанием мужчина несколько дней просидел под арестом по делу о мелком хулиганстве.

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