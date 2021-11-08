Российский рэпер испугался оскорблять Стаса Михайлова и сыграл в пинг-понг лицом

Российский рэпер ST (настоящее имя — Александр Степанов) стал гостем шоу Comment Out, где испугался оскорблять певца Стаса Михайлова и согласился сыграть в пинг-понг собственным лицом. Запись передачи с его участием опубликована на YouTube-канале «Чикен Карри».

Соперником Степанова в этом выпуске стал исполнитель Митя Фомин. ST выпало задание оставить комментарий в Instagram-аккаунте Михайлова и обматерить его, назвав «свистун — *****». Хип-хоп-артист отказался писать такое сообщение, и ему пришлось согласиться на задание с пинг-понгом.

«Он человек набожный, народный артист», — высказался ST о Михайлове. Кроме того, он показал фото, на котором певец запечатлен с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. После этого ведущий Владимир Маркони приложил руку к уху, сделал вид, что говорит по телефону и ушел из кадра. ST же заявил, что знаком с Михайловым, поэтому вместо написания комментария он будет играть головой в пинг-понг.

После игры музыкант отметил, что «это было интересно». Самым неприятным он назвал ожидание того, что мяч прилетит ему в лицо.