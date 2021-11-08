В России рассказали о новой тактике применения войск

Боевая подготовка российской армии основывается на новой тактике применения войск. О развитии системы обучения военнослужащих командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) Герой России генерал армии Александр Дворников рассказал в интервью газете «Красная звезда».

Командующий подчеркнул, что программу подготовки постоянно совершенствуют. По его словам, в обучении военнослужащих используют опыт, полученный вооруженными силами в ходе проведения операции в Сирии. Действия в ходе этого конфликта отличает отсутствие четкого разделения задач стратегического, оперативного и тактического уровней.

Дворников отметил, что в основе обучения военнослужащих лежит отработка действий в условиях пустынной и горной местности. Также подразделения отрабатывают ведение городского боя и применение высокоточного оружия. Он подчеркнул, что в ходе подготовки командиров учат принимать опережающие решения, которые позволят сохранить инициативу на поле боя.

Командующий ЮВО сообщил, что военные отрабатывают нестандартное применение техники и вооружения. «На практике командиры батальонных тактических групп получили в свое распоряжение не только подразделения различных родов войск, но и возможность нешаблонно применять весь ассортимент их вооружения. При изложении замыслов и решений командиры используют такие выражения, как “танк-снайпер”, “тачанка”, “кочующий миномет”», — отметил Дворников.

Ранее в пресс-службе Центрального военного округа сообщили о применении «тигровой карусели» на учениях. Новая тактика предполагает использование двух машин для поочередного занятия огневой позиции. Это позволяет вести непрерывный огонь.