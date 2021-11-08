Туристы приехали в Афганистан впервые после прихода «Талибана» к власти

Bakhtar: в Афганистан приехали первые после прихода талибов к власти иностранные туристы

Впервые после прихода к власти в Афганистане талибов (члены террористического движения «Талибан», запрещенного в России) в страну приехали иностранные туристы. Об этом сообщает агентство Bakhtar, передает РИА Новости.

Как сообщили в управлении культуры и информации провинции Гор, два человека посетили местные исторические достопримечательности, в том числе и Джамский минарет. Гражданство приехавших в Афганистан туристов не указывается.

В сентябре турагент из Красноярска предложила россиянам индивидуальные и групповые поездки в Афганистан за 350 тысяч рублей. В стоимость путевки входит 35-часовой перелет в Кабул с пересадкой в Стамбуле, проживание в пятизвездочном отеле с бассейном, посещение достопримечательностей и услуги русскоговорящего гида.

«Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганстана 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, заявив, что хочет избежать кровопролития.