Невеста пожаловалась на боль в горле и умерла перед свадьбой

51-летняя британка из Уоррингтона не дождалась свадьбы и умерла от рака пищевода

В английском городе Уоррингтон, графство Чешир, невеста умерла от неизлечимой болезни, так и не дождавшись свадьбы. Об этом сообщает Liverpool Echo.

В 2021 году 51-летняя Лесли Пероун планировала выйти замуж за Джузеппе Саламоне, но ее планы нарушил неожиданный диагноз. В конце прошлого года ей пришлось обратиться к врачу из-за боли в горле, затруднений при глотании и крови в слюне. В ходе осмотра у нее нашли злокачественную опухоль пищевода.

Хотя эта разновидность рака отличается низкими показателями выживаемости, женщина и ее родственники надеялись на лучшее. Пероун начала курс химиотерапии, а Саламоне взял на работе отпуск и посвящал все время своей возлюбленной и их 17-летней дочери Мии.

Химиотерапия не дала результатов и привела к осложнениям — британку постоянно тошнило, а ее самочувствие продолжало ухудшаться. Тогда врачи скорректировали лечение и назначили пациентке радиотерапию. Радиотерапия оказалась более эффективной, однако улучшение продлилось недолго, и 25 октября Пероун скончалась.

Ранее сообщалось, что в Малайзии девушка вышла замуж за возлюбленного, пожаловалась на головную боль в первую брачную ночь и умерла на следующий день. Как показало вскрытие, причиной смерти стало кровоизлияние в правую часть головного мозга.