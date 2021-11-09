Безвредная для планеты энергия оказалась опасной для здоровья

Ветряная энергетика, которая считается безвредной для планеты, оказалась опасной для человеческого здоровья. Проживающие на юге Франции Кристель и Люк Фокерт пострадали от длительного нахождения вблизи турбин, доказали это в суде и получили 100 тысяч евро в качестве компенсации ущерба. Об этом пишет The Guardian.

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В 2008 году в 700 метрах от дома супругов компании Sasu, Margnes Energie и Sasu Singladou Energie установили ветрогенераторы. Спустя пять лет европейцы столкнулись с постоянным недомоганием — участились головные боли и депрессивные состояния, появились тошнота, проблемы с сердцем и со сном.

Сначала супруги предположили, что на здоровье негативно повлияла вырубка леса, но потом выяснили, что его подорвало соседство с шестью ветряками — их лопасти громко шумели, а свет мигал каждые две секунды. «Мы были вынуждены установить внешнее освещение, чтобы нейтрализовать эффект вспышек», — поделилась Кристель Фокерт. Однако врачи не обнаружили существенных изменений в состоянии французов. В 2015 году пара переехала из этого района и отметила, что проблемы со здоровьем исчезли.

Истинную причину недомогания Кристель и Люку назвал судмедэксперт. Специалист объяснил его так называемым «синдромом турбины», при котором на фоне мерцающего света и сильного шума от ветряков могут возникать или обостряться болезни. Первый иск французов на энергетические компании суд отклонил в 2020 году, после чего они подали апелляцию, где эксперты доказали вредное воздействие ветряных установок. Слушание по делу состоялось — по его итогам управляющие ветряным парком фирмы выплатили пострадавшим 100 тысяч евро, а также изменили скорость работы и освещение на шести турбинах.

Адвокат пары Алис Террасс (Alice Terrasse) отметила, что ранее подобных жалоб от проживающих рядом с ветряными электростанциями не поступало, и успешное решение по делу Фокертов может побудить других европейцев нажиться на энергетических компаниях. Однако эксперт отметила, что конструкции ветряных установок от разных производителей отличаются, поэтому каждый случай необходимо рассматривать индивидуально. Юрист добавила, что теперь владельцам ветряных ферм придется тщательнее проверять безопасность турбин для населения.

В конце октября эксперты предупредили об опасностях отопления для здоровья. Появление горячего воздуха в помещениях может вызвать сухость слизистых оболочек носа, горла и бронхов, где находятся иммунные клетки. В такой среде бактериям легче размножаться, а организму сложнее противостоять болезням.