Спрогнозирована катастрофическая засуха «Судного дня»

Ученые Стэнфордского университета выяснили, что глобальное потепление сделало экстремальные засухи «Судного дня», подобные той, что произошла в ЮАР в 2018 году, в 5-6 раз более вероятными. Как предупреждают исследователи в статье, опубликованной в журнале Climatic Change, в регионах с засушливым климатом погодные явления, угрожающие водным ресурсам, станут происходить гораздо чаще.
Из-за катастрофической засухи 2018 года и истощения водохранилищ жители Кейптауна были вынуждены перейти к экономии водопотребления, чтобы отсрочить так называемый «День Зеро», когда в городе больше не будет доступа к питьевой воде. Для прогноза подобных явлений в будущем ученые смоделировали изменения в сезонной температуре приповерхностного воздуха и количества осадков в XXI веке в Африке.
При сценарии, в котором страны не предпринимают никаких усилий для достижения целевых показателей сдерживания климатических изменений, существует 50-процентная вероятность, что в середине века в западной, центральной и южной Африке температуры будут втрое выше по сравнению с текущим диапазоном изменчивости. При этом риск уменьшения количества осадков оказывается в 3-4 раза выше, чем риск стихийного увеличения осадков.
При достижении целевых показателей Парижского соглашения о сдерживании роста температуры до 1,5 градусов Цельсия выше доиндустриальных до 2100 года риски для ЮАР будут отсрочены на 30 лет, что даст стране возможность подготовиться к засухам. В ином случае необходимо будет принимать экстренные меры по экономии водопотребления, чтобы предотвратить наступление «Дней Зеро», которые будут происходить все чаще.