Подтверждена связь между лесными пожарами и изменением климата

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса подтвердили связь между изменением климата и увеличением площади земель, пострадавших от крупных лесных пожаров. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

За 17 лет, с 1984 по 2000 год, средняя выгоревшая площадь в 11 западных штатах США составляла 683 тысячи гектаров в год. В течение следующих 17 лет, до 2018 года, средняя площадь выгорания составляла примерно 1,35 миллиона гектаров в год. А в 2020 году, согласно отчету Национального межведомственного координационного центра, количество земель, опустошенных лесными пожарами на Западе, достигло 3,5 миллиона гектаров.

Чтобы определить причину, ученые использовали искусственный интеллект, который проанализировал данные о климате и пожарах. Это позволило выявить роль ключевого фактора, способствующего возгоранию — дефицита давления пара. Этот параметр показывает разницу между теоретическим давлением пара в насыщенном воздухе (влажность на уровне ста процентов) и фактическим давлением водяного пара, удерживаемого в воздухе, при той же температуре. При высоком дефиците давления пара воздух поглощает больше влаги из почвы и растений.

Исследование показало, что 68 процентов от общего увеличения дефицита давления пара на западе США в период с 1979 по 2020 годы, вероятно, было связано с глобальным потеплением, вызванным деятельностью человека. Остальные 32 процента связаны с естественными причинами. Таким образом, изменение климата, вызванное деятельностью человека, является основной причиной увеличения количества пожаров на западе США.