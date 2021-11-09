Россиян предупредили о дополнительных проверках в аэропортах Египта

АТОР: в аэропортах Египта увеличилось число проверяющих справки и сертификаты у туристов

Российских туристов предупредили о дополнительных проверках сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов в египетских аэропортах. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что Минздрав республики увеличил количество медицинских бригад в наиболее крупных воздушных гаванях в рамках государственного плана по сдерживанию распространения COVID-19.

В частности, речь идет о международных аэропортах Каира, Шарм-эш-Шейха, Хургады, Марса-Алама, Луксора, Асуана и Александрии.

Представители турбизнеса отмечают плюсы, связанные с расширением штата медицинских бригад, — это позволяет ускорить процесс проверки документов по приезде в страну.

С 21 сентября Россия расширили полетную программу на популярные курорты Египта. Так, число регулярных рейсов по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх увеличилось с 15 до 25 перелетов в неделю, из регионов — с одного до трех рейсов в неделю на каждом маршруте.