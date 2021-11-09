Изготовители деталей для подлодок ВМС США сознались в обмане тестов на прочность

Ответственный работник фабрики-изготовителя деталей для подлодок ВМС США Элен Мари Томас созналась в многократном обмане тестов на прочность стали. За поставку деталей непроверенного качества ей грозит до 10 лет тюрьмы, пишет Business Insider.

67-летняя Томас в течение 30 лет отвечала за металлургическое направление в компании Bradken в штате Вашингтон — и все это время компания производила в том числе стальные детали, используемые на подлодках. За этот период она лично ответственна за подделку результатов тестов на прочность в по меньшей мере 240 случаях, что составляет «существенную часть» всех поставок.

Помимо тюремного срока, ей грозит до 1 миллиона долларов штрафа. О мошенничестве стало известно в 2017 году со слов одного из сотрудников лаборатории этого предприятия. Отмечается, что об инцидентах на подлодках, связанных с этим делом, не известно — однако это сделает заметно дороже их обследование и технический осмотр.

В октябре этого года разразился другой скандал с подлодками из США: Австралия, заключившая контракт на поставку субмарин с Францией, отказалась от французского сотрудничества в пользу США и Великобритании. Австралийский премьер объяснил это большим количеством «проблем» с французской стороны.