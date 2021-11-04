В США отстранили командиров столкнувшейся с подводной горой подлодки

Американских офицеров, осуществлявших командование подводной лодкой, которая столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море, отстранили в связи с утратой доверия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВМС США.

Согласно заявлению американских военных, командующий Седьмым флотом США вице-адмирал Карл Томас заявил, что данного инцидента можно было бы избежать, если бы офицеры принимали осмотрительные решения и следовали необходимым процедурам. Отмечается, что с должности сняли трех высших офицеров подлодки, в том числе капитана судна.

Ранее бывший начальник главного штаба ВМФ РФ (1998-2005 годы) адмирал Виктор Кравченко заявил, что подлодка ВМС США USS Connecticut могла столкнуться с подводной горой, так как, вероятно, не использовала режим гидроакустического комплекса, чтобы скрыть присутствие в Южно-Китайском море. По словам военного, субмарина шла в режиме шумопеленгования, так как, возможно, хотела скрыться. «Шумопеленгование, естественно, не позволяет обнаружить что-то», — уточнил он.

О том, что американская атомная ударная подводная лодка столкнулась с неизвестным предметом в Индо-Тихоокеанском регионе, стало известно 8 октября. ЧП произошло во время погружения. В результате пострадали 11 моряков, они получили травмы легкой и средней степени тяжести. По словам американских военных, авария не сказалась на ядерной силовой установке.

