Австралия слила сообщения Макрона в сеть из-за сделки по подлодкам

Франция обвинила Австралию в сливе СМС-сообщений французского президента Эммануэля Макрона, которые были адресованы австралийскому премьер-министру Скотту Моррисону. Слитые в сеть сообщения должны были уличить первого во лжи относительно сделки по подлодкам с французским консорциумом Naval Group, которую разорвала Канберра. Об этом пишет France 24.

Австралийские СМИ, ознакомившиеся с перепиской, заявили: Макрон знал о том, что австралийские власти планируют разорвать сделку, за два дня до официального объявления. «Я должен готовиться к хорошим или плохим новостям по поводу наших договоров по подлодкам?» — написал он в сообщении Моррисону. При этом сам Макрон неоднократно настаивал, что произошедшее стало неожиданностью.

Австралия разорвала контракт с Францией на строительство подлодок общей суммой в 66 миллиардов долларов после подписания нового партнерства в сфере обороны и безопасности между ней, США и Великобританией. Союз предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии за 18 месяцев. Договор получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США).

В Париже такие действия назвали «ударом в спину».