Макрон обвинил премьера Австралии во лжи

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил премьер-министра Австралии Скотта Моррисона во лжи во время обсуждения контракта на строительство подлодок, видео с ответом политика на вопросы СМИ на полях саммита «Большой двадцатки» выложил журналист Sydney Morning Herald Бивен Шилдс в Twitter-аккаунте.

Отвечая на вопрос австралийского журналиста о том, солгал ли премьер Австралии, Макрон уточнил: «Я не думаю, я знаю это». Президент Франции добавил, что уважает Австралию и ее жителей. Представители СМИ поинтересовались у него, сможет ли французский лидер доверять Моррисону. «Посмотрим, что он сделает... Просто я хочу сказать: когда кого-то уважаешь, ты должен быть искренним и вести себя в соответствии с этой ценностью», — подчеркнул Макрон.

Сам австралийский премьер отметил, что не лгал Макрону и заверил Париж еще в июне, что подлодки французской компании Naval Group не будут удовлетворять нужды страны.

Австралия разорвала контракт с Францией на строительство подлодок общей суммой в 66 миллиардов долларов. Решение последовало после подписания нового партнерства в сфере обороны и безопасности между США, Британией и Австралией, которое предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии за 18 месяцев. Договор получил название AUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США).

В Париже такие действия назвали «ударом в спину».