Мать и сын одновременно сорвали два джекпота по три миллиона рублей каждый

В английском городе Бутл, графство Мерсисайд, мать и сын одновременно сорвали два джекпота по 30 тысяч фунтов стерлингов (три миллиона рублей) каждый. Об этом сообщает Daily Mirror.
60-летняя Кэтлин Миллер призналась, что не хотела играть в лотерею, но ее уговорил 35-летний сын Пол. После победы женщина настолько вдохновилась игрой, что решила привлечь к ней друзей и родственников.
Миллер планирует потратить часть выигранных денег на поездку к сестре в Абу-Даби. По словам британки, она рада, что теперь ей какое-то время не придется беспокоиться о деньгах. Пол решил разделить свой выигрыш на две части: одну он потратит на подарки сыну, а вторую отложит.
Стоимость участия в лотерее составляет 10 фунтов стерлингов (967 рублей). Минимум 33 процента от продажи билетов перечисляются в благотворительные фонды, с 2005 года удалось собрать более 750 миллионов фунтов стерлингов (72,5 миллиарда рублей) для девяти тысяч организаций.
Ранее сообщалось, что житель американского города Хамтрамк, штат Мичиган, купил выигрышный лотерейный билет и стал миллионером на следующий день после того, как ему приснилось, что он сорвал джекпот и разбогател. Американец предпочел получить единовременную выплату, которая после уплаты налогов составила 634 тысячи долларов (45,2 миллиона рублей).