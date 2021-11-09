Европа ударила по фанере российских олигархов

Поставки березовой фанеры из России в Европу начнут облагаться постоянными антидемпинговыми пошлинами вместо временных, действовавших с июня текущего года. Об этом говорится в сообщении в Официальном журнале Евросоюза. Решение принято по итогам рассмотрения жалоб европейских производителей.

В том числе удар пришелся по предприятиям российских олигархов Алексея Мордашова (владеет крупнейшим в мире производителем фанеры «Свеза») и Владимира Евтушенкова (через Segezha Group владеет Вятским фанерным комбинатом).

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Вместе с тем постоянные пошлины оказались несколько ниже временных. Для «Свезы» их размер сократился с 15,9 процента до 14,4, а для Вятского фанерного комбината — с 15,7 процента до 14,85. В отношении Сыктывкарского фанерного завода и Жешартского ЛПК пошлины составили 15,72 процента и 15,8 процента соответственно.

Предварительное расследование европейского регулятора показало, что российские компании постоянно занижали цену на экспортный товар. С 2017-го по 2021 годы она снизилась почти на десять процентов — с 646 до 584 евро за тонну.

Вопрос замены временных пошлин на постоянные рассматривали на заседании комитета по инструментам торговой защиты Еврокомиссии в середине октября. Тогда решение не приняли, но российские компании посчитали его весьма вероятным.

В «Свезе» не исключили, что будут оспаривать это решение в судебных инстанциях, а также подчеркнули, что переложат свои расходы на европейских потребителей. За долю на рынке компания не опасается, так как оценивает рынок как очень дефицитный.

В июле российская Ассоциации деревянного домостроения пожаловалась на нехватку древесины из-за слишком большого экспорта. При этом в организации посчитали недостаточными усилия, которые принимают власти.