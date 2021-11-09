Домработница раскрыла историю попадания на работу к Пугачевой

Домработница Людмила Дороднова, которая 30 лет сотрудничала с народной артисткой Аллой Пугачевой, раскрыла, как попала на работу к певице. На первую встречу женщина приехала с бутылкой коньяка. Подробностями истории она поделилась с «Собеседником».

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До Пугачевой Дороднова работала у певиц Тамары Миансаровой, Ларисы Мондрус и Клавдии Шульженко. Идея трудоустройства у Пугачевой появилась у домработницы после знакомства с женщиной, которая разрисовывала ткани для артистки. Дороднова предложила свою кандидатуру, чтобы привезти материалы певице. «Я приперлась к Алле с бутылкой коньяка. Пугачева эту нашу встречу везде всегда вспоминала, да и по сей день вспоминает. Ну а что, с пустыми руками идти к ней было неудобно, конфеты не все любят, а коньяк всегда пригодится», — рассказала домработница.

Пугачева взяла Дороднову на работу не сразу, а после встречи с бывшим супругом Миансаровой Леонидом Гариным. В итоге женщина проработала у артистки до 2005 года, после чего устроилась в доме Филиппа Киркорова. Сегодня Дороднова вспоминает работу у Пугачевой хорошими словами, отмечая, что прожила с ней лучшие годы.

В мае 2021 года Людмила Дороднова рассказала, как начинались отношения Аллы Пугачевой с артистом Максимом Галкиным. По словам домработницы, Галкин всегда приезжал с цветами. В итоге на публике певица появлялась с Филиппом Киркоровым, но на деле была заинтересована Галкиным.