Польша рассказала о тысячах силовиков на границе с Белоруссией

МВД Польши: на границе с Белоруссией тысячи военных, полицейских и сил спецназначения

На границе Польши с Белоруссией сейчас находятся 12 тысяч солдат Войска польского, 4 тысячи пограничников и 1,5 тысячи полицейских. Об этом в связи с миграционным кризисом, в организации которого Польша и ЕС винят Минск, рассказал заместитель польского министра внутренних дел Мачей Вонсик. Его слова передает РИА Новости.

«На границе находятся 12 тысяч военнослужащих, 4 тысячи пограничников, 1,5 тысячи полицейских, в том числе 250 сотрудников антитеррористической подразделения. Они все заботятся о нашей безопасности», — цитирует агентство заявление Вонсика в эфире телеканала TVP.

Ранее 9 ноября польские пограничники сообщили, что большая группа белорусских силовиков приближается к лагерю мигрантов в Кузнице.

В понедельник, 8 ноября, группа мигрантов с Ближнего Востока собралась на белорусско-польской границе и пыталась преодолеть ограждение. Правительство Польши оценило численность толпы в три-четыре тысячи человек. В Варшаве заявляют, что палаточный лагерь мигрантов охраняют белорусские силовики. При этом Госпогранкомитет РБ утверждает, что мигрантов «довело равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей».

