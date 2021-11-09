В России предсказали будущее медицины

Борис Зингерман, «Инвитро»: через 25 лет медицина превратится в пирамиду с ИИ в основании

Через 25 лет искусственный интеллект станет основой медицины, считает руководитель направления цифровой медицины российской компании «Инвитро» Борис Зингерман. Таким предсказанием он поделился с «Лентой.ру» в рамках проекта «КиберРеальность».

«Вероятно, через 25 лет медицина превратится в пирамиду, в массивном основании которой будет лежать искусственный интеллект, контролирующий различные показатели здоровья и состояния человека», — полагает Зингерман.

Зингерман добавляет, что о традиционной диагностике в удаленном формате пока говорить трудно, поскольку качественный мониторинг проводится на дорогом и профессиональном оборудовании под управлением профессионалов. Однако контролировать основные показатели организма в домашних условиях можно уже сейчас.

По оценке Бориса Зингермана, в будущем работа искусственного интеллекта и живого специалиста обеспечит решение 90 процентов проблем со здоровьем пациентов. Лишь 10 процентов самых трудных ситуаций будут решаться очно в медицинской организации, считает он.

Проект «КиберРеальность» посвящен тому, как высокие технологии меняют жизнь россиян и человечества в целом. Он рассказывает о том, как разработки, которые еще несколько лет назад казались фантастическими, сегодня обеспечивают безопасность, помогают в быту, спасают жизни, расширяют горизонты людей с ограниченными возможностями, заботятся о пожилых и делают жизнь комфортнее.

