Роспотребнадзор раскрыл долю привитых от гриппа россиян

Роспотребнадзор: более 40 миллионов россиян привились от гриппа, что составляет 29%

Более 40 миллионов человек привились от гриппа в России, что составляет 29 процентов от численности населения. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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По совокупному населению эпидпороги по гриппу и ОРВИ превышены в 37 российских регионах. Отмечается, что заболеваемость обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов негриппозной этиологии.

При этом в ведомстве добавили, что в общей структуре обнаруженных респираторных вирусов отмечается увеличение доли вирусов гриппа.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается преимущественно среди взрослого населения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в среднем по России доля привитых от коронавируса первым компонентом составляет 67,8 процента от планового числа. По ее словам, этой осенью Россия должна была достигнуть коллективного иммунитета к COVID-19 в размере 80 процентов взрослого населения.

