Голикова назвала долю привитых первым компонентом вакцины от COVID-19

В среднем по России доля привитых от коронавируса первым компонентом составляет 67,8 процента от планового числа, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

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По ее словам, этой осенью Россия должна была достигнуть коллективного иммунитета к COVID-19 в размере 80 процентов взрослого населения.

Вице-премьер отметила, что в России врачи больше остальных подвержены последствиям пандемии коронавируса, это может стать причиной их ухода из профессии из-за выгорания во время работы в данный период. Она пояснила, что в настоящее время в России наблюдается отрицательный баланс по притоку кадров в здравоохранение. Голикова подчеркнула, что врачи и медицинский персонал, работающие в красной зоне, серьезно подвержены последствиям коронавируса.