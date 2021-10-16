Россия
 
Последние новости
Пациент онкологического диспансера в Якутии напал на соседей по палате
В московском СИЗО попытались скрыть избиение обвиняемой в смерти младенца врача
Пермские националисты рассказали о массовых задержаниях после расстрела в вузе
Овдовевший Прохор Шаляпин поделился счастьем
В Екатеринбурге после отравления жителей задержали продавцов паленого алкоголя
Свидетельница конфликта с приезжими в московском метро стала обвиняемой по делу 
Российские подростки сыграли в «Игру в кальмара» возле школы
Свидетельницу конфликта с кавказцами в московском метро накажут
Правительство одобрило выплаты жителям блокадного Ленинграда
Новости партнеров

Названа доля привитых или преболевших коронавирусом депутатов Госдумы

Спикер Володин заявил, что 92% депутатов Госдумы привились или переболели коронавирусом
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал долю депутатов, которые привились от коронавируса или уже переболели инфекцией. Его слова приводит РИА Новости.

«Учитывая, что на сегодняшний день 92 процента депутатов либо вакцинированы, либо переболели и у них есть антитела, — высокие показатели», — сказал Володин. Он уточнил, что в «Единой России» и ЛДПР не привиты по 5 процентов депутатов, больше всего невакцинированных (30 процентов) — в партии «Новые люди».

1002
случая смерти пациентов с COVID-19
зафиксировали в России впервые с начала пандемии

По состоянию на субботу, 16 октября, в России выявили 33 208 новых случаев коронавируса за минувшие сутки — это рекордное число с начала пандемии. За все время в стране зафиксировано 7 958 384 заражений. По данным оперштаба, инфицированные были выявлены в 85 регионах, при этом 9 процентов зараженных не имели клинических проявлений болезни. Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Максимальным с начала пандемии оказалось и число погибших: за сутки было зафиксировано 1002 смерти от COVID-19.

Иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил, что россиян ждет суперволна коронавируса, которая продлится до весны. По его словам, значительного снижения заболеваемости в стране не произойдет. После стабилизации ситуации с COVID-19 в ноябре россиян ждет очередной подъем заболеваемости в январе, а после стоит ждать «весеннюю волну».

О тяжелой волне коронавируса говорил и инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, население через полтора-два года может потерять восприимчивость к COVID-19. Специалист подчеркнул, что поколение, которое в дальнейшим будет расти с COVID-19, будет считать его обычным сезонным коронавирусом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России зафиксирован новый рекорд смертей пациентов с COVID-19
Иммунолог предупредил россиян о затяжной суперволне коронавируса
Россиянам предрекли самую тяжелую волну коронавируса
Другие материалы рубрики
Россия13:0330 сентября

«Надо было погибать там»

Пожарных признали виновными в гибели людей в «Зимней вишне». За что их хотят посадить?
22:4015 октября

Пушков назвал откровенно глупыми призывы экономить газ наперекор Путину

23:1115 октября

Общественник оценил опыт иностранцев в сфере защиты детей в сети

22:2415 октября

Москвичи массово пожаловались на фонтан в парке «Сокольники»

 
Россия00:0129 сентября

«Врачи не верили, что выживу»

Нищета, боль и надежда: история россиянки, потерявшей лицо в страшном пожаре
22:0215 октября

Легковушка на большой скорости сбила ребенка на пешеходном переходе

21:5715 октября

Мигрант ограбил получившего пенсию 84-летнего москвича

 
21:2015 октября

Жириновский заступился за уволенную из-за блога о секспросвете учительницу

Россия00:0228 сентября

«Каждый раз говорят через губу»

Молчание, обман и пандемия: что заставляет врачей скрываться от родственников пациентов?
21:1415 октября

Финал первого всероссийского конкурса «Мастер года» прошел в Подмосковье

20:5815 октября

Назван новый зампредседателя комитета Госдумы по контролю

20:5115 октября

Россиянам назвали топ самых распространенных жалоб после коронавируса

Россия
«Он будет терзать человечество»
Мутации ДНК и побочки от вакцин: биолог разрушает главные мифы о коронавирусе
«Не спрашивай о войне. Я здесь, чтобы забыть ее»
Истории российских солдат, пытающихся пережить ужасы боевых действий
«Ты зверь, тебя не жалко»
Как сотрудники ФСИН оправдывают пытки в российских колониях и тюрьмах
«Ну? Отсидел? Вот теперь ты тертый»
 
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине статью Медведева назвали «вызовом для всей Европы»
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Депутат Рады поблагодарил власти Грузии за арест «афериста» Саакашвили
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
На Украине заявили о «пощечине» Зеленского Байдену ради Путина
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
В ДНР назвали причины смерти 37 мирных жителей в ходе войны в Донбассе
Все материалы
Экономика
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
В США наступил «армагеддон»
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
Назван главный риск для китайской экономики
Коррупция, кумовство и бедность.
Как «Восточную Швейцарию» охватил страшнейший за 170 лет кризис
Чубайс пообещал России большие перемены
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Все материалы
Силовые структуры
«Включили музыку — значит, кого-то пытают»
Жертва пыток в туберкулезной больнице ФСИН о насилии, унижении и боли
«Эти пациенты опасны»
Психиатр — о том, как устроено принудительное лечение преступников в России
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
50 лет назад над Москвой взорвался пассажирский самолет.
Почему за этот теракт никто не ответил?
Все материалы
Наука и техника
Смерть — не выход.
Руины США, нечисть и дыра мироздания: Хидео Кодзима учит любить жизнь в Death Stranding Director’s Cut
Создан аккумулятор будущего для автомобилей.
Чем он отличается от обычных батарей и как поможет спасти жизнь пассажиров?
Профессор Дэвид ДжулиусУченым из США дали Нобелевские премии по медицине:
они смогли объяснить то, что сотни лет было загадкой для науки
Все материалы
Спорт
Партнерский материал
Карпина Марибором не напугать.
Визит Гуса Хиддинка в Словению обернулся кошмаром, но Карпина прошлое не волнует
Легкоатлетка Камиа Юсуфи на Олимпийских играх-2016«Нас просто застрелят»
Талибы запретили женский спорт. Какая судьба ждет афганских спортсменок?
Маргарита Николаева«Кастро сразу обратил на нее внимание»
Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции
Александр Усик и Энтони ДжошуаКак казак британца боксу учил.
Усик отобрал у Джошуа четыре чемпионских пояса. Еще одна победа и он станет легендой бокса
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Назван самый популярный источник рецептов у россиян
«Перепрограммировать человечество»‎
Google и Facebook управляют миллиардами людей. Зачем им абсолютная власть над миром?
«Яндекс» начал маркировать СМИ-иноагентов
«Мы все — подопытные крысы»
Соцсети решают, что читают и смотрят миллиарды людей. Чем это опасно для человечества?
Эксперт интернет-отрасли прокомментировал инициативу о рекомендациях в сети
Собчак попала в ДТП со смертельным исходом.
Машина с ведущей выехала на встречку, при столкновении погиб человек
Россиянам назвали самые безопасные мессенджеры
Все материалы
Ценности
Женщина отказалась от спиртного и рассказала об изменениях во внешности
Рома Желудь«Я — красивая игрушка»
Самые известные эскортники России — об осуждении, заработке и тайных желаниях клиенток
Проводные наушники стали новым модным трендом
Яйя Джамме (в центре)«Он не хотел секса, он хотел наказать»
Как африканский лидер насиловал женщин, убивал геев и бежал с миллионами долларов
Роналду купил машину за 830 миллионов рублей
Голый прием.
Мужчины в платьях и женщины топлес: как прошли Недели моды в Милане и Париже
Решетова удивила фанатов сходством с Ким Кардашьян на новых фото
Все материалы
Путешествия
В Абхазии утонули два российских туриста
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Индия открылась для иностранных туристов
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Россиян предупредили о надвигающемся дефиците мест на курортах Египта
Душа России.
В Сибири сохранился один из древнейших народов страны. Как он выживает в современном мире?
В аэропорту Владивостока российский самолет сбил лису
Все материалы
Из жизни
Самая страшная пушка Лос-Анджелеса.
Как дочь легендарного актера и культовой модели стала охотницей за головами
Раскрыта личность легендарного маньяка Зодиака.
Кем оказался жестокий убийца, которого боялась вся Америка?
«Если в России ты неудачник, то здесь станешь топ-менеджером»
История россиянки, которая перебралась в Африку
Все материалы
Немецкое тюнинговое ателье выпустило бронированный Rolls-Royce Cullinan
Lexus LX: Land Cruiser на максималках?
Видео: каким получился самый роскошный внедорожник Lexus нового поколения
Стала известна дата премьеры нового гиперкара Ferrari линейки Icona
Маленькие машины «больших» марок
Вспоминаем удачные (и не очень) походы премиум-брендов в компактные сегменты
Lucid представил автопилот DreamDrive для самого дальнобойного электрокара
Land Cruiser 300 в смокинге: все, что нужно знать о новом поколении Lexus LX
Внедорожник получил четырёхместную версию
Новый Subaru WRX стал универсалом для Австралии
Все материалы
Среда обитания
«Здесь люди не могут жить»
Что на самом деле творилось на съемках легендарного «Квартирного вопроса»
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Он перевернул мою жизнь»
Из-за закрытых границ россияне устремились на Кавказ. Каким для них оказался край гор и «Приор»
Дойти до ручки:
как калач вписался в культурный код россиян и обогатил русский язык
Город-герой Ленинград.
Почему немцы отказались брать город штурмом и кто был автором «Плана голода» во времена блокады?
«Ветер, драйв, головокружительные виды»
Как снегоходы превратились из обычного транспорта в Сибири в экстремальный спорт?
«С нечистой силой можно подружиться»
Как группа «Залпом» и Хаски решили поехать в русскую деревню за лешим
Женский голос:
о чем снимают женщины-режиссеры в России
«Передавайте привет йети!»
Почему сибирский Шерегеш считается лучшим горнолыжным курортом в России?
Все материалы