Названа доля привитых или преболевших коронавирусом депутатов Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал долю депутатов, которые привились от коронавируса или уже переболели инфекцией. Его слова приводит РИА Новости.

«Учитывая, что на сегодняшний день 92 процента депутатов либо вакцинированы, либо переболели и у них есть антитела, — высокие показатели», — сказал Володин. Он уточнил, что в «Единой России» и ЛДПР не привиты по 5 процентов депутатов, больше всего невакцинированных (30 процентов) — в партии «Новые люди».

1002 случая смерти пациентов с COVID-19 зафиксировали в России впервые с начала пандемии

По состоянию на субботу, 16 октября, в России выявили 33 208 новых случаев коронавируса за минувшие сутки — это рекордное число с начала пандемии. За все время в стране зафиксировано 7 958 384 заражений. По данным оперштаба, инфицированные были выявлены в 85 регионах, при этом 9 процентов зараженных не имели клинических проявлений болезни. Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Максимальным с начала пандемии оказалось и число погибших: за сутки было зафиксировано 1002 смерти от COVID-19.

Иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил, что россиян ждет суперволна коронавируса, которая продлится до весны. По его словам, значительного снижения заболеваемости в стране не произойдет. После стабилизации ситуации с COVID-19 в ноябре россиян ждет очередной подъем заболеваемости в январе, а после стоит ждать «весеннюю волну».

О тяжелой волне коронавируса говорил и инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, население через полтора-два года может потерять восприимчивость к COVID-19. Специалист подчеркнул, что поколение, которое в дальнейшим будет расти с COVID-19, будет считать его обычным сезонным коронавирусом.