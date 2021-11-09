Террорист ИГ отказался осуждать казни и секс-рабство в интервью из тюрьмы

Теракты в странах Европы, организованные боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация), нарушают исламский запрет на убийства невинных женщин и детей. Об этом заявил представитель террористического движения Яго Ридейк в интервью газете Daily Mail.

Боевик осудил серию нападений в Германии, Франции и Великобритании. При этом он отказался осуждать казни путем обезглавливания, продажу женщин в сексуальное рабство и другие наказания, применяемые террористами ИГ. Ридейк подчеркнул, что силы террористической организации все еще активны. Он понадеялся на создание халифата, граждане которого будут придерживаться всех исламских традиций.

На данный момент Ридейк находится в тюрьме в Сирии. По информации издания, он приходится мужем британке Шамиме Бегум, которая сбежала с ним из Соединенного Королевства и родила ему троих детей. Бегум и ее соученицы по лондонской школе Bethnal Green Academy — Амира Абаз и Хадижа Султана — совершили побег в Сирию на территорию, занятую ИГ, в декабре 2014 года. Девушки сообщили родственникам, что вышли замуж по исламским обычаям за членов террористической группировки.