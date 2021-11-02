Талибы отвергли информацию о переходе бывших союзников США на сторону ИГ

Представитель талибов отверг сообщения о присоединении работавших с США афганцев к ИГ

Присоединение афганцев, работавших с США, к «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая организация) — это дезинформация, распространяемая в социальных сетях. Об этом в официальном Twitter-аккаунте Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) заявил заместитель министра информации и культуры во временном правительстве талибов («Талибан», запрещенная в России террористическая организация) Забиулла Муджахид.

Речь в первую очередь идет о натренированных Соединенными Штатами военнослужащих, которые столкнулись с репрессиями со стороны радикальной группировки. Представитель «Талибана» отверг сообщения о переходе бывших союзников Вашингтона на сторону ИГ, назвав их «всего лишь неподтвержденными слухами».

Ранее стало известно, что разведчики шпионы и силовики, сотрудничавшие с США в Афганистане начали вступать в ряды ИГ. Собеседники из бывших афганских военных и талибов рассказали, что, помимо сопротивления новым властям Афганистана, ИГ привлекает людей зарплатами и число сторонников террористов продолжает расти.