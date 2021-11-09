Кличко рассказал о «действующем исключительно в интересах России» Путине

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что президент России Владимир Путин действует исключительно в интересах своей страны, однако эти действия затрагивают национальные интересы Украины. Об этом глава города рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Он (Путин, — прим. "Ленты.ру") как лидер своей страны делает все в интересах России, но эти интересы заходят за пределы Украины и входят в противоречие с Украиной. Он делает все в интересах увеличения российской империи, но это затрагивает наши национальные интересы», — сказал Кличко, отвечая на вопрос о том, что бы он сказал сейчас при встрече с президентом России.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо обратиться за помощью к российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы удержать власть. По словам депутата Рады, украинский президент допустил целый ряд ошибок и преступлений, которые в итоге приведут его к «фатальному страху и падению».