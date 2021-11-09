Кличко раскритиковал шутки основанной Зеленским студии

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что основанная президентом Украины Владимиром Зеленским студия «Квартал 95» намеренно показывает его в образе недалекого человека. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Градоначальник раскритиковал штуки студии и заявил, что с помощью них она целенаправленно работает на понижение его политического рейтинга и зачистку электорального поля. «Когда-нибудь придет время — я вам чуть больше расскажу. Много информации знаю. И это все делалось умышленно», — добавил Кличко.

При этом юмор студии политик назвал неинтересным. «Честно говоря, шутки ниже плинтуса. Ну на пародию не похоже, на сатиру не похоже, шутки такие… И в связи с этим сегодня рейтинги "Квартала 95" уже и никакие», — отметил градоначальник.

Ранее Кличко обвинял студию «Квартал 95» в том, что с 2015 года ее артисты систематически пытаются выставить его недалеким человеком. При этом он подчеркнул, что относится к подобным шуткам спокойно, «даже если они находятся ниже уровня юмора».

«Квартал 95» — украинская компания, занимающаяся производством аудиовизуального контента и концертной деятельностью. Она была создана в 2003 году на базе команды КВН, которую возглавлял Владимир Зеленский. До победы на выборах в 2019 году он также занимал должность художественного руководителя студии.