Кличко отказался «лезть в окно» к Зеленскому

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на насмешки Владимира Зеленского о том, что он якобы рвется попасть к президенту Украины на прием. По словам Кличко, дело не в его личном желании встретиться с Зеленским, а в необходимости обсудить вопросы управления Киевом и другими городами Украины. Об этом столичный градоначальник сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Мэр Киева посетовал на то, что в офисе президента Зеленского ему долго не разрешали попасть на прием к главе государства. Кличко записывался несколько раз, но встречу не назначали.

«Один, два, три раза попробовал. Но если тебе дверь не открывают, я в окно лезть не буду. Воспитание не позволяет», — прокомментировал Кличко множество безуспешных попыток попасть на прием к украинскому президенту.

Также бывший боксер отметил, что собирался говорить с Зеленским исключительно о деловых вопросах. В их числе Кличко назвал подготовку к отопительному сезону, борьбу с коронавирусом «и другие ключевые вещи».

Ранее сообщалось, что мэру украинской столицы все же удалось встретиться с президентом страны. После встречи Кличко отметил, что политики действительно долго обсуждали ключевые для Киева вопросы.