Внешность помолодевшей Ларисы Долиной восхитила фанатов

Российская певица Лариса Долина поделилась новым снимком и порадовала поклонников своим внешним видом. Соответствующие фотографии и комментарии появились на ее странице в Instagram.

66-летняя эстрадная артистка поделилась бэкстейджем фотосессии для журнала «7Дней». На кадре она позирует в пышном розовом платье, дизайнером которого выступил Джемал Махмудов. Исполнительницу запечатлели сидящей на диване с собранными в пучок волосами и нюдовым макияжем. Ее образ дополнили крупные серебристые серьги и несколько колец.

«Доброго утра всем и плодотворного дня! А еще хорошего настроения! Фотосессия», — высказалась звезда в описании к посту. Подписчики восхитились внешностью помолодевшей, по их мнению, Долиной в комментариях под публикацией. «С каждым днем все краше и краше», «Как всегда неотразима», «Очень вам идут такие платья!», «Какой красивый образ», «Просто шикарная Лариса Александровна», — высказывались фанаты.

Ранее в октябре бывший муж Ларисы Долиной раскрыл правду о похудении и пластических операциях певицы. По его словам, в 1990-х годах у Долиной была «знаменитая кефирная диета, гремевшая на всю страну», на которой сидела также певица Алла Пугачева. Позже артистка начала преображать тело и лицо посредством хирургического вмешательства.