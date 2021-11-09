В Крыму оценили слова Лукашенко о желании посетить полуостров

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании посетить полуостров по факту является признанием его российского статуса. Такую оценку дал председатель крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

По его словам, такого заявления люди ждали долго. Кроме того, подчиненные в Белоруссии ждали позицию своего руководства. «По факту это уже признание», — заключил Константинов.

Во время заседания высшего госсовета Союзного государства Лукашенко пожаловался, что президент России Владимир Путин не взял его с собой в Крым. В свою очередь белорусский парламентарий Андрей Савиных счел, что эти слова «вне всякого сомнения» являются признанием полуострова российским.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, где подавляющая часть проголосовавших жителей региона поддержала это решение. Украина, страны ЕС и Соединенные Штаты отказались признать итоги голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.

