Россияне во время пандемии раскупили элитные автомобили

FinExpertiza: число элитных автомобилей в России в 2020 году выросло на 22,4 процента

В 2020 году во время пандемии коронавируса число зарегистрированных в России дорогостоящих элитных автомобилей выросло на 22,4 процента, до 97,6 тысячи единиц. Из них 87 тысяч приходится на премиальный сегмент (5-10 миллионов рублей), а еще 10 тысяч — на люксовые автомобили (дороже 10 миллионов рублей). Такие данные содержатся в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты проверили данные Федеральной налоговой службы (ФНС) и выяснили, что налоговые сборы с дорогих машин с каждым годом растут, хотя средний их размер снижается. Всего за последние пять лет роскошных машин в России стало в четыре раза больше. Максимумы роста — 51 и 48,3 процента — пришлись на 2017-й и 2019 годы.

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По итогам прошлого года 63,1 тысячи дорогостоящих машин принадлежали физическим, а 34,4 тысячи — юридическим лицам. Трендом последних лет стал рост доли граждан среди купивших элитные автомобили — ранее половина элитного автопарка страны принадлежала организациям.

Больше всего в 2020 году роскошных машин было в Москве — 30,76 тысячи. Далее идут Санкт-Петербург — 10,7 тысячи, Московская область — 8,47 тысячи, Краснодарский край — 4,64 тысячи, Татарстан — 2,59 тысячи, Свердловская область — 2,33 тысячи, Ростовская область — 2,3 тысячи, Новосибирская область — 2 тысячи.

По приросту числа элитных машин первое место осталось за Чукоткой, но только из-за эффекта низкой базы. В 2019 году в регионе зарегистрировали лишь один автомобиль дороже пяти миллионов рублей, в 2020-м таковых было уже восемь, что все равно худший результат в стране.

В 2020 году начисленный транспортный налог на дорогие автомобили составил 5,83 миллиарда рублей, в том числе 1,47 миллиарда пришлось на класс люкс. Таким образом, в среднем владелец машины премиум-класса заплатил 50,1 тысячи рублей, а люксового автомобиля — 140 тысяч.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года продажи электромобилей в России подскочили на 118 процентов. За десять месяцев удалось реализовать 845 электрокаров.