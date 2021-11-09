Камчатка приняла участие во всероссийской хоровой акции «Надежда»

Артисты Камчатки приняли участие во всероссийской хоровой акции «Надежда», в рамках которой певцы из разных регионов России исполняют одноименную композицию Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале администрации региона.

Как отмечается на официальном сайте властей Камчатского края, в проекте приняли участие артисты домов культуры Петропавловск-Камчатского.

Ранее в создании клипа поучаствовали исполнители из Республики Калмыкия, Калужской, Иркутской, Владимирской, Томской, Костромской, Калужской, Воронежской, Амурской областей, Ненецкого автономного округа и других регионов. Акция была приурочена ко дню Народного единства и 50-летию со дня создания песни «Надежда».