Туристы массово отказались ехать на популярный курорт из-за сухого закона

Запрет на продажу алкоголя и закрытие ночных заведений в Паттайе ударило по имиджу курорта

Представители туротрасли Паттайи требуют отменить сухой закон, так как из-за запрета продавать алкоголь в ресторанах и закрытия ночных развлекательных заведений иностранные туристы массово отказываются приезжать на курорт. Об этом пишет The Pattaya News.

Отмечается, что запрет на продажу алкоголя в ресторанах популярного тайского курорта действует уже семь месяцев — власти объясняют меру тем, что это связано с опасением распространения коронавируса. Тем не менее, таким провинциям как Пхукет, Краби и Бангкок сделаны исключения, что вызывает недоумение у представителей владельцев туристического бизнеса.

Кроме того, полиция проводит внеплановые проверки заведений и арестовывает туристов, которые нарушают правила и незаконно употребляют алкоголь. Отмечается, что радикальные меры сильно ударили по имиджу туризма в Паттайе, известной ночной жизнью, и нанесли катастрофический ущерб турбизнесу.

Сообщается, что власти провинции Чонбури, к которой относится Паттайя, планируют рассмотреть возможность открытия ночных заведений к 1 декабря, тем не менее многие запланированные туристические мероприятия, например, музыкальные фестивали, могут быть отменены. При этом уровень вакцинации населения в Паттайе достигает 80 процентов.

Ранее в ноябре иностранные путешественники слетали в Таиланд и рассказали о ситуации на курортах королевства. Так, отдыхающие сняли несколько видео — на одном из размещенных роликов показана опустевшая набережная Джомтьена в Паттайе.