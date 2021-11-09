Экс-глава Европарламента удивился атмосфере на встрече с Лавровым и Песковым

Экс-глава Европарламента и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц удивился атмосфере на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. Он отметил на собрании членов Германо-российского форума во вторник в Москве, что беседа прошла в очень открытой и конструктивной атмосфере, передает РИА Новости.

«Должен признаться, что когда прилетел сюда в воскресенье, я ожидал, что наши беседы будут проходить совсем в другой атмосфере. Это удивило не только меня, но и всю мою делегацию. Атмосфера была совсем не та, которую мы ждали», — подчеркнул политик.

По словам Шульца, также откровенной и конструктивной была беседа в Совете Федерации. Он добавил, что впервые встретился с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, и, несмотря на разницу позиций, враждебности экс-глава Европарламента не ощутил.

Ранее Шульц заявил, что война между мировыми державами вновь стала вероятна, напряженность между США и Китаем может перерасти в вооруженный конфликт, который заденет страны Евросоюза (ЕС). Он обратил внимание, что на этом фоне особенно важно России, невзирая на проблемы в отношениях с ЕС, сотрудничать с Германией.

