Лавров и Шойгу встретятся с французскими коллегами в Париже

Главы МИД и Минобороны Лавров и Шойгу встретятся в Париже с коллегами из Франции 12 ноября

Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу 12 ноября встретятся в Париже со своими французскими коллегами, министром по делам Европы и иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом и министром вооруженных сил Флоранс Парли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатическое ведомство Франции.

«В кулуарах Международной конференции по Ливии министр по делам Европы и иностранных дел и министр вооруженных сил Франции примут своих российских коллег, министров Сергея Лаврова и Сергея Шойгу, в Париже 12 ноября в рамках Совета сотрудничества по вопросам безопасности», — отмечается в сообщении.

Стороны обсудят темы стратегической стабильности и безопасности в Европе, на Ближнем Востоке, в Афганистане и Индо-Тихоокеанском регионе, военные и политические аспекты региональных кризисов, особенно в свете ситуации на Украине и в сахельско-сахарской зоне, куда входит, в частности, Мали. Франция намеревается выразить свою озабоченность действиями России.

Лавров и Шойгу также обсудят с Ле Дрианом и Парли вопросы работы в рамках минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского кризиса. Кроме того, речь пойдет о скорейшем возобновлении переговоров с Ираном по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), касающегося ядерной программы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинение украинской стороны в адрес Москвы в остановке «нормандского формата». Он заявил, что Россия готова к министерским переговорам в «нормандском формате» и саммиту, для этого необходимо заранее подготовить документ, однако «с этим у коллег пока проблема».

