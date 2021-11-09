Воссоздано общение межпланетных экипажей

Российские исследователи воссоздали условия социальной изоляции экипажей межпланетных экспедиций и показали, что со временем те испытывают психологическое отчуждение от центра управления полетом. Описывающая результаты первых двух этапов программы SIRIUS (Scientific International Research in Unique Terrestrial Station) статья опубликована в журнале Frontiers in Physiology.

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В рамках предшественника программы — проекта «Марс-500» — учеными было выявлено психологическое обособление экипажа от центра управления полетом. Проводимый в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН проект SIRIUS предусматривает научные модельные эксперименты продолжительностью 17, 120, 240 и 360 суток.

Первые два этапа — сроком в 17 дней и четыре месяца — были проведены в 2017-м и 2019 годах соответственно. В рамках второго этапа исследователи за первые десять дней записали 320 диалогов с шестью добровольцами — тремя женщинами и тремя мужчинами — длительностью в 11 часов.

Начиная с 11-го дня ученые добавляли искусственную задержку коммуникаций, которая аналогична той, что будут испытывать космонавты на Луне и Марсе. За четыре месяца число видеосообщений «центру управления полетом» упало с 200 в первую неделю до 115-120. Длительность этих сообщений также уменьшилась. Изменился и характер общения: женщины стали больше проявлять радость и грусть, в то время как мужчины — гнев. В то же время, отмечают исследователи, различия в стиле и содержании коммуникаций с Землей постепенно сгладились, а сами экипажи стали более цельными, несмотря на разное происхождение участников.

«В автономных условиях происходит психологическая автономизация экипажа, который становится менее зависимым от центра управления полетом», — отметил один из исследователей, старший научный сотрудник ИМБП РАН Дмитрий Швед. 4 ноября начался третий этап проекта, который продлится 240 дней. В ходе него планируется воспроизвести основные этапы долгосрочной миссии. Годовой эксперимент планируется начать в первом квартале 2023 года.